"Vivre la transition écologique à l’échelle de la commune" (le thème de l'émission COMMUNE PLANÈTE du 31/01/2020), fait penser à l’histoire de Noé dans le livre de la Genèse et surtout à ce que Dieu dit à Noé après le Déluge : "Voici que moi j’établis une alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous… Il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre" (Gn 9, 10-11). C’est ainsi que Yahvé s’adresse à Noé après le Déluge. Un Déluge qui a failli détruire la terre entière.



Le déluge moderne de la crise écologique

Nous sommes aujourd’hui aussi au milieu d’un "Déluge" : les menaces de disparition de la terre sont énormes. Et il ne s’agit pas seulement des visions religieuses, ce sont les scientifiques qui font des pronostics terrifiants. Et c’est ainsi qu’on entend parler "d’effondrement", de "collapsologie", de "la fin du monde". Quelles clés ce récit biblique de l’alliance nous donne pour nous situer face au déluge moderne de la crise écologique ?

Trois clés me semblent à retenir :

- Premièrement, l’alliance que Yahvé établit n’est pas seulement avec les humains mais avec "tous les êtres vivants". C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas seulement de réduire la sur-exploitation des ressources naturelles mais de transformer la "nature-ressource" en "nature-alliance" ;

- Ensuite, cette alliance n’est pas seulement avec les générations présentes à ce moment, mais concerne aussi les générations futures, "les générations à jamais". C’est-à-dire que l’alliance est source d’avenir ;

- Enfin, cette alliance prend la forme d’une promesse, car Yahvé promet de ne plus détruire la terre, sans rien demander en échange. Pourtant cette promesse rend le destinataire responsable de l’avenir de la terre. Il n’y aura plus de déluge envoyé par Dieu. La survie de la terre relève maintenant de la responsabilité de toutes ses créatures. L’alliance fait ainsi de toute créature un co-créateur.



le rôle d’une communauté locale dans la transition écologique

Cette alliance biblique peut aussi aider à nous interroger sur le rôle d’une communauté locale dans la transition écologique : les engagements concrets - du type tri de déchets ou déploiement des transports en commun - sont nécessaires mais ils ne suffisent pas.

Pour que la transition vers un nouveau "mode de vie" soit effective il faut avant tout penser aux "relations" dans la communauté. Comment faire pour que la commune devienne un lieu "d’alliance" non pas dans le sens habituel de "compromis entre des intérêts opposés" mais plutôt dans le sens de l’alliance biblique : un lieu de co-création d’une terre habitable pour tous les êtres vivants, c’est-à-dire, d’une véritable "maison commune" pour tous ses habitants.