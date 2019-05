Co-dirigeante avec son frère et sa soeur du Domaine des Ormes, complexe touristique de 200 ha situé près de Dol de Bretagne, Séverine du Jonchay est plus spécifiquement en charge de la partie financière de cette Entreprise, créée par ses parents il y a une quarantaine d'années.

Au démarrage, petit camping installé sur les terres de l'exploitation agricole familiale, le Domaine des Ormes est aujourd'hui l'un des complexes touristiques les plus importants de Bretagne, offrant près de 300 000 nuitées par an et employant environ 90 salariés permanents et 200 saisonniers.



Domaine des Ormes

site : https://www.lesormes.com/fr

téléphone : 02 99 73 53 00

adresse : Dol-de-Bretagne - 35120