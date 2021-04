Le feutre une drôle d'histoire

Ce mois-ci, nous mettons à l'honneur le feutre. C'est le métier de base de la plupart des membres du Collectif Morvanlaine et c'est ce qui nous réuni. Nous discuterons feutre avec Marie Georges Ryan de MeG Créations qui fut notre professeur à toutes.

Le feutre pourrait être un des matériaux les plus anciens de l'humanité. Ses origines remontent au moins au néolithique. Mais on pense que l'origine du feutre serait encore plus vieux et pourrait remonter à plus de 100 000 ans avant J.C. Au paléolithique, l'homme pour fuir le froid se serait couvert de fourrures d'animaux. Il aurait pu de cette façon découvrir le feutre. En effet on voit parfois des toisons de moutons feutrées avant même qu'ils soient tondus. Le mélange du suint, sur une pluie froide puis le soleil ou la chaleur de la bête provoque la formation du feutre. Il suffisait à l'homme de reproduire cette technique naturelle, comme nous le faisons encore aujourd'hui. Le feutre convient parfaitement au mode de vie nomade. Il est résistant, léger, imperméable et isolant. C'est pourquoi on le retrouve dans beaucoup d'usages domestiques en Asie Centrale et Occidentale. En Europe, on l'a surtout utilisé pour faire des chapeaux. On utilise principalement le feutre de laine et celui de poil de lapin. En Amérique, ce serait les colons européens qui l'aurait implanté.

Des techniques qui ont évolué :

Le feutre est issu d'un amalgame plus ou moins aléatoire de fibre non filées. Chaleur, humidité et frottement font le reste. Tous les poils d'animaux qui peuvent s’agglomérer sont utilisables dans le feutre. Chaque communauté humaine s'est servie de ce qu'elle trouvait à proximité : laine de mouton, poil de chameau, alpaga etc. Le feutre industriel était utilisé à la place du non tissé. Le feutre est plus onéreux mais certaines de ses propriétés le rende irremplaçable encore aujourd'hui. Désormais, c'est souvent le feutre industriel aiguilleté que l’on utilise. Il sert par exemple à recouvrir les murs pour une isolation phonique.

Le feutre traditionnel fait son retour en force dans les sociétés occidentales depuis les années 80 car c'est une matière propice à la créativité artistique. Ainsi nombre de designer textiles l'utilisent tant pour l'habillement que pour l'ameublement ou le costume de scène.

Pour poursuivre, Isabelle Rollin nous lira un conte des frères Grimm.

Douglas Ryan, éleveur de moutons dans la Nièvre nous parlera des races de moutons anglais qui ont amélioré les races françaises.

Les sorcières Anaïs et Nathalie remueront le printemps dans leurs marmites.

La part la plus compliquée revient en ce moment à Catherine qui doit établir un agenda qui paraît caduque avant même d'être annoncé par ces temps de pandémie. Mais ne désespérons pas : les beaux jours arrivent et nous allons pouvoir retrouver les Jardins Secrets de Morvanlaine, qui est non seulement votre émission du RCF, mais aussi une série d'expositions dans nos jardins.

