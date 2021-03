Le gendarme

Nature Nièvre : les gendarmes

Facile à voir et facile à reconnaître grâce à leur dessin de masque africain, les gendarmes sont jolis comme tout et bien connus des enfants. On les appelle aussi «cherche-midi» à cause de leur amour immodéré pour le soleil. Au cours de la journée, ils se chauffent sur la partie la plus exposée de leur support et suivent le déplacement de l'astre. Leurs accouplements dos à dos, qui peuvent durer une trentaine d'heures ne passent pas inaperçus. Les gendarmes, comme toutes les punaises, sécrètent des substances répulsives et le font savoir par leurs couleurs : le rouge, associé au noir, forme un signal visuel extrêmement fort qui annonce le danger comme nos panneaux routiers !

