Et cette semaine direction Lusseault sur Loire, situé entre Tours et Amboise, à la découverte des nouveautés qui vous attendent au sein du Grand Aquarium de Touraine.

Un site unique en Centre Val de Loire afin de mieux connaître les poissons qui peuplent nos fleuves et nos océans.

Le Grand Aquarium de Touraine abritent 70 bassins acec 300 espèces à découvrir, ce qui correspond à 2500 spécimens à observer.

Pour nous présenter les animations mises en place pendant l'été nous recevons Chloé Bouras, responsable marketing et communication pour le Grand Aquarium de Touraine.



grandaquariumdetouraine.com