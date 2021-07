Le Haras du Pin, le petit Versailles du cheval 5/5

Le cheval est un sujet infini. Dès la Préhistoire, les premiers artistes reproduisirent cet animal fascinant. Aujourd'hui, le Haras propose une offre culturelle à la hauteur de ce noble sujet.



Un espace muséal retrace l'histoire biologique et sociale du meilleur ami de l'homme. A partir du 10 juillet, le Haras national du Pin accueillera une exposition intitulée Prétexte. Peinture, sculpture ou photographie, ce sera l'occasion de découvrir les œuvres de Joana Vasconcelos, Iris Van Dongen ou Will Cotton.

Enfin, les 31 juillet et 1er août, le Haras du Pin célébrera le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier avec une reconstitution historiqueL L'entrée sera exceptionnellement gratuite et un marché de producteurs de pays aura lieu pendant ce même week-end.