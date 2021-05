Le hérisson, cette boule de piquants si utile

Auxiliaires indispensables pour nos jardins, ce petite mamifère est pourtant menacé autant par les pesticides ou les insecticides que par la circulation routière.



A la recherche de la chaleur, ils sont attirés par le bitume de nos routes. On estime à 1.8 millions de hérissons qui meurent sur les routes de France chaque année. Omnivore, nocturne et solitaire, il est aussi utile que discret. Rencontre avec l'AFFO, l'ASsociation Faune et Flore de l'Orne.