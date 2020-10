Le Label Eglise Verte à la Paroisse Saint Augustin de l' Acqueduc

Après avoir engagé une réflexion entre Foi et Nature fin 2014 et début 2015, la Paroisse Saint-Augustin de l'Aqueduc à Montpellier a décidé tout naturellement de se porter candidat pour le Label Église Verte qui encourage la conversion "Écologie Intégrale". Marie Laure Navas paroissienne et responsable du groupe Laudato Si nous explique le projet, les actions et perspectives.