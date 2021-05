Le lézard des murailles, un reptile au sang-froid

Avec sa tête de dinosaure miniature, on pourrait penser qu'il supporte bien des conditions climatiques. Et pourtant, un temps trop froid ou trop chaud peut être fatal pour ce petit saurien.



Outre ses quatre pattes dotées de ventouses, le lézard a aussi la capacité de laisser sa queue à des prédateurs souvent surpris. C'est l'autotomie. Et cette queue repoussera non pas sous forme de nouvelles vertèbres mais d'un tube cartilagineux.