Le magazine de l'écologie en Auvergne du 26 mars

Les agriculteurs mobilisés ce jeudi à Clermont-Ferrand pour dénoncer un manque de prix et pour une PAC plus juste. Reportage à suivre.



La ville de Cusset dans l’Allier lance un grand programme de végétalisation à destination des habitants. Vous entendrez le maire de la commune Jean-Sébastien Laloy.



Réinsérer les personnes éloignées de l’emploi via le maraîchage biologique…l’initiative vient de Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire.