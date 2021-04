Le mas de Carles fête ses 40 ans

PAS PU BMETTRE DE DATE



Situé à Villeneuve les Avignon, Le mas de Carles est un véritable refuge pour certains défavorisés que la vie n'a pas ménagé. Accueillis, hébergés, ils retrouvent au mas de Carles un peu de paix et de sécurité. On pêut remercier le père Joseph Persat, mort en 1995 qui est à l'origine de ce magnifique lieu et qui y repose pour l'éternité .