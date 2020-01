Un moulin qui a eu plusieurs vies, mais la plus marquante reste celle de scieur de pierre…



Le Moulin de la pierre à Vilhonneur, à l’est d’Angoulême, a été réhabilité dans les années 90. Ce site constitue aujourd’hui un témoignage fort d’un patrimoine industriel et un véritable hommage aux hommes de la pierre…

Gilles Zefner, le président de l’association « Pierre et savoir-faire », gestionnaire du Moulin de la pierre, nous partage sa passion...