Le moulin du Verger est le site sélectionné et soutenu en Charente dans le cadre de la Mission Patrimoine 2020…

La Mission Patrimoine s’engage dans la restauration de sites dans l’ensemble des départements. Certains sont dit emblématiques, d’autres de maillage avec un site par département. Le Moulin du Verger identifié en Charente dans le cadre de cette Mission Patrimoine est un témoin de la production du papier au cours des siècles. Et ce Moulin du Verger est encore aujourd’hui un acteur de cette fabrication. Sur place, en effet Jacques Bréjoux, artisan-papetier reconnu maitre d’art, et Nadine Dumain, artisan-relieur-restauratrice, mènent leur activité dans le même esprit.

Rencontre avec ces deux passionnés pour approcher le Moulin du Verger à Puymoyen et leurs activités…