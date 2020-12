Tous les vendredis à 07h01

Nature Nièvre - Ça se passe à côté de chez nous Au fil de ses chroniques, Danièle Boone, journaliste et écrivaine, spécialisée en nature et écologie, autrice de nombreux ouvrages sur la faune et la biodiversité, partage ses rencontres avec les animaux sauvages. Elle nous fait découvrir la vie et les mœurs des petites et grandes bêtes de notre beau département, pour mieux les connaître et nous donner envie de les protéger vite, car il y a urgence. N'hésitez pas à contacter Danièle Boone : naturenievre@daniele-boone.com Son blog : http://www.daniele-boone.com