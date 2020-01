Le numérique émet plus de gaz à effet de serre que l'aviation

"DEMAIN JE M'Y METS", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION COMMUNE PLANÈTE - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir dès ce vendredi 10 janvier 2020.

L’équipement qui pollue le moins est celui que l’on n’achète pas et celui que l’on ne fabrique pas

Deux fois la superficie de la Suisse ! C’est ce qui est parti en fumée en Australie ces dernières semaines. Quel lien avec une vidéo sur Netflix ou vos photos de vacances sur les réseaux sociaux ? C’est très simple : on ne s’en rend pas compte mais le numérique a un impact environnemental gigantesque.



L'impact environnemental du numérique

Saviez-vous que le numérique mondial émet plus de gaz à effet de serre que l’aviation civile ? Pourtant, pour lutter contre le dérèglement climatique qui engendre ces fameux incendies, on parle de taxer le kérozène et on vous dit de moins voyager en avion. Mais étonnamment, on ne vous demande jamais de regarder moins de vidéos en ligne ou de limiter la taille de l’écran géant dans votre salon.

Faudra-t-il taxer notre consommation numérique comme on parle de taxer le kérozène ? Non, je ne veux certainement pas d’une nouvelle forme d’écologie punitive. Mais je pense que de plus en plus de gens veulent agir pour la planète en consommant différemment et en changeant leurs habitudes. Comme le dit Éric de Kermel, "l’écologie joyeuse n’est pas un objectif, elle est un chemin". Il s’agit donc d’actions au quotidien.

Et pour agir efficacement, il faut être correctement informé. On entend souvent qu’effacer ses vieux e-mails contribue à sauver la planète. Bien sûr, chaque geste compte, mais se concentrer sur ses e-mails c’est comme vider une baignoire avec une cuillère alors que l’on peut enlever le bouchon ou au moins utiliser un seau. Pour avoir un vrai impact, il faut utiliser les bons outils, ou dans le cas de l’environnement, s’attaquer aux problèmes principaux en premier.



34 milliards d’objets connectés

L’étude récente du collectif GreenIT.fr démontre que la source principale d’impact environnemental du numérique mondial, c’est la quantité phénoménale d’appareils que nous utilisons. 34 milliards d’objets connectés ! Ce ne sont pas les fameux data centres dont on parle tant, ce sont avant tout nos équipements personnels : Smart TV, ordinateurs, smartphones, box internet et tous ces objets connectés qui envahissent nos maisons et même nos voitures. Et c’est leur fabrication qui concentre la majorité de cet impact environnemental.



adopter les bons réflexes

La première action est très simple : acheter moins de nouveaux équipements et allonger leur durée de vie. Ne pas acheter une nouvelle télévision juste parce qu’il y a bientôt l’Euro 2020 ou des Jeux olympiques. Ne plus se laisser tenter par des offres marketing inutiles comme le smartphone à 1 euro qui vous coûte en réalité tellement plus cher à cause de l’abonnement surdimensionné.

Et si vous avez besoin de remplacer votre smartphone ou votre ordinateur, pensez d’abord aux sites de seconde main, qui offrent de plus en plus de garanties sérieuses. Et vous pouvez aussi y revendre vos anciens équipements pour leur donner une seconde vie, plutôt que les garder au fond d’un placard ou les jeter. L’équipement qui pollue le moins est celui que l’on n’achète pas et celui que l’on ne fabrique pas. Alors dès demain, résistez aux sirènes du marketing et allongez la durée de vie de vos équipements numériques !