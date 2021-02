Enseignante en pays viennois, Pascale Gauthier ne sort jamais bien loin sans son panier à salades... un panier rempli d'histoires qu'elle fait et raconte.

À grands renforts de paillettes, de "soupe de saisons" et de pandas, Pascale Gauthier nous explique sa façon de conter... et comment les histoires ouvrent petits et grands à la compréhension de leur environnement, tout en poésie.

Retrouvez ici les activités de Pascale Gauthier.