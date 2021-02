Le patrimoine naturel et majestueux des arbres remarquables partie 1

Bienvenue dans votre émissions consacrée au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE). Aujourd'hui on vous emmène dans l'univers du patrimoine naturel, souvent majestueux, parfois millènaire, des arbres remarquables. Stéphanie Langevin, experte du domaine et paysagiste conseiller du CAUE de Saint-Lô nous livre les secrets de ces précieux monuments particulier.