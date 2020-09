Le port de Toulon pas si pollué que ça

C'est ce qui ressort d'une étude menée par AtmoSud grâce à un capteur installé au début de l'été à proximité du port de commerce de Toulon. Ces résultats sont toutefois à relativiser.

"Les résultats sont assez surprenants", reconnaît le directeur de l'Association en charge de la surveillance de la qualité de l'air dans notre région. Mais la nouvelle station d'AtmoSud, installée au début de l'été sur le toit de la Direction départementale des territoires et de la mer à Toulon, à proximité du port de commerce, ne permet pas d'observer d'effets significatifs des panaches des navires, particulièrement ceux de la Corsica ferries, note Dominique Robin. Et ce malgré une activité semblable à celle des dernières années, avec près de 600 rotations entre Toulon et la Corse, la Sicile ou la Sardaigne en juillet et en août. "Nous constatons les mêmes niveaux de pollution qu'à Toulon / Claret, qui est notre site de référence. C'est-à-dire que nous avons une pollution urbaine, qui vient principalement des transports routiers et du chauffage. Nous n'avons eu qu'un pic, le 3 août, mais qui reste assez anecdotique".

"Positifs et encourageants"

Oxydes d'azote, dioxyde de souffre ou particules fines, aucun de ces éléments ne dépasse les seuils réglementaires d'après les relevés effectués grâce à la nouvelle station d'AtmoSud. Des résultats "positifs et encourageants" pour le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Hubert Falco qui y voit les effets d'une mesure prise en début d'année : l'interdiction pour tous les bateaux qui utilisent un carburant dont la teneur en souffre est supérieure à 0,1% ( alors que la norme française limite à 0,5% ) d'acceder à la rade de Toulon.

Mais ces bons résultats doivent être relativisés concède Dominique Robin. "On a une situation, avec la rade de Toulon, qui est très complexe. Avec des vents très compliqués. On pensait que les panaches impacteraient principalement le quartier de la DDTM. Il semblerait finalement qu'ils se dirigent un peu plus au nord. Nous avons donc besoin de faire des mesures complémentaires", explique le directeur d'AtmoSud.

L'association prévoit d'installer de nouveaux capteurs l'été prochain à la Seyne-sur-Mer et dans le quartier du Mourillon, à Toulon.