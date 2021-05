Le Printemps bio

Du 21 mai au 21 juin, de nombreuses animations autour de l'agriculture biologique ont lieu en région Centre-Val de Loire.

Bio Centre a recensé des événements proposés dans des fermes ou des magasins spécialisés. Ce seront autant d'occasions de s'intéresser au bio et à encourager son développement. On pourra par exemple rencontrer des vignerons en Indre-et-Loire. Romain Baillon, conseiller en viticulture biologique pour le GABBTO*, a participé à l'émission pour nous recommander des sorties !



Voir le programme : https://bio-centre.org/index.php/a-la-une/501-du-21-mai-au-21-juin-c-est-le-printemps-bio



*GABBTO : Groupement des agriculteurs bio et biodynamiques de Touraine