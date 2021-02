Joachim Serre est chef scout aux SGDF. Il est membre de cette grande organisation de jeunesse depuis ses sept ans.

Il nous fait part de son expérience et de la façon dont le scoutisme enseigne aux jeunes le respect de la nature, et développe leur esprit de responsabilité, et de citoyenneté.

Joachim nous présente aussi l'association SMIRIL qui oeuvre à la préservation des berges du Rhône.