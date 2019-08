Cette semaine dans brèves de Nature, on s'intéresse une fois n'est pas coutume à un amphibien. Le sonneur à ventre jaune, une espèce classée “ en danger critique de disparition ”. Depuis longtemps en Sarthe, cette espèce fait preuve d'une attention particulière, et notamment sur la carrière CEMEX du Châtelet à Ségrie. Plus de précisions, en compagnie de Jean-François Sesma.