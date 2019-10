Le sport à Cognac

Approcher Cognac par le sport et son évolution au cours des siècles…

voilà une façon un peu originale pour aborder cette ville… Progressivement dans le temps, le sport a marqué Cognac d’une certaine identité et surtout d’un certain dynamisme. On peut parler même de véritable tradition.

Vincent Bretagnolle, responsable du service Ville d’art et d’histoire de Cognac, nous fait découvrir cette dimension.