Le succès de l'économie de la fonctionnalité avec Jérôme Loison de Cléodis

Ecran d’ordinateur, téléphone, tablette, appareils médicaux, alarmes … si on arretait d’acheter pour tout simplement louer ces biens d’équipements ?

Et n’est ce pas une solution aux besoins de trésorerie des entreprises en ce temps de crise sanitaire ?

N’est ce pas l’occasion de revoir nos modèles économiques, en passant d’un modèle de propriété à un modèle d’usage, de location ?

C’est ce que l’on appelle l’économie de la fonctionnalité, qui a plein de vertu, notamment en matière de transition écologique.

Un modèle qui connaît un vrai succès en temps de crise.

On verra ça avec un acteurs du secteur, Jérôme Loison co-fondateur de l’entreprise lilloise Cléodis, spécialiste de la location de biens d’équipements auprès des professionnels et des particuliers.

Il nous expliquera comment notre rapport à la propriété évolue.