Le zÃ©ro dÃ©chet, une pratique Ã  la mode

Le concept de "zéro déchet" est arrivée en France en 1997 avec la création du Cniid (comprenez Centre national d’information indépendante sur les déchets). Le Cniid (aujourd'hui renommé Zero Waste France) promeut et soutient la réduction des déchets, le traitement des déchets existants et tient une veille sur la toxicité de tous les déchets. Ainsi par exemple, il est mieux de réparer plutôt que jeter, d'utiliser les énergies naturelles pour produire en économisant la matière première, depratiquer le compost plutôt que d'utiliser des engrais chimiques.

Le zéro déchet peut se pratiquer dans tous les domaines, à la cuisine ou au jardin, au travail ou en famille. Dans ce dossier, retrouvez nos émissions sur le sujet pour comprendre et peut-être mettre en pratique ce concept sain et écolo.