Les 48 heures de l'agriculture urbaine

Le vendredi à 11h00, toutes les 4 semaines

Dans cette émission animée par l'association "Graines de Troc", il sera question de semences, de biodiversité et de permaculture. L'occasion de découvrir les actions de l'association autour de l'éducation à l’environnement et du troc de graines notamment. Au fil des saisons, vous y retrouverez également de nombreux conseils pratiques et astuces destinées aux jardiniers, débutants ou confirmés !