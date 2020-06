Les abeilles, ambassadrices du vivant

Les abeilles ont depuis longtemps la sympathie d'un large public. De fait, ces sentinelles de l'environnement nous révèlent l'état de santé de la planète. Sachons les écouter et prendre les mesures nécessaires sans attendre des décisions politiques toujours retardées.

Pour la dernière de Planète Nièvre, nous avons choisi de nous intéresser aux abeilles en tant qu'êtres vivants et non pas seulement aux productrices de miel. Avec Vincent Albouy, entomologiste, et Céline Locqueville, créatrice du jardin des petites ruches qui propose aussi des stages d'apiculture écologique sans récolte de miel, nous découvrons que l'abeille mellifère est une abeille qui peut vivre à l'état sauvage et qui, de fait, n'a pas besoin de nous. Elle sait très bien se débrouiller seule.

Une colonie logée dans une ruche peut essaimer et l’essaim se loge dans un arbre creux, cela devient une colonie à l’état sauvage, et inversement, une colonie à l’état sauvage a envoyé un essaim qui été récupéré par un apiculteur et cela devient une colonie domestique. C’est uniquement l’endroit où elle est logée et les soins éventuels dont elle fait l’objet, qui différencient l’abeille domestique de l’abeille mellifère à l’état sauvage.

Nous évoquons aussi le monde immense des abeilles sauvages. Il en existe près de 1000 espèces en France. L'abeille mellifère, notre abeille domestique, est l'une d'elle. Pollinisatrice efficace, elle doit être protégée tout comme ses cousines qui vivent à 96% en solitaire. Commençons par revoir notre consommation des produits de la ruche (miel, pollen, propolis). Ce sont de précieux nutriments pour booster notre système immunitaire l'hiver. Nous ne devrions les consommer que dans ce cadre afin de mettre fin à l'apiculture industrielle qui comme l'élevage industriel exploite les abeilles pour faire de l'argent et n'a que faire du bien être animal.

Céline Locqueville propose d'accueillir les abeilles mellifères dans son jardin en leur offrant des fleurs toutes l'année et une ruche sans récolte de miel. Celui-ci est indispensable à leur bonne santé. Céline vit depuis 10 ans avec une ruche sur sa terrasse à trois mètres de la porte d'entrée de sa maison. Les abeilles ont choisi de s'y installer et la cohabitation se passe très bien. Nous sommes allés au jardin des petites ruches, et nous pouvons en témoigner.

Pour aller plus loin :

« Abeilles mellifères à l'état sauvage, une histoire naturelle » par Vincent Albouy, éditions Terran, 2019

« Ruches refuges, accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les exploiter » par Céline Locqueville, éditions Ulmer, 2020

Autre lecture:

« Le pari fou du bio » par Claude Aubert, éditions Terre vivante, 2020

