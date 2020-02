« Les amphibiens : petites grenouilles, gros crapauds, jolis tritons et belles salamandres, sont malheureusement bien mis à mal depuis le début du XXe siècle. Entre, disparition de leur milieu de reproduction (les zones humides) et/ou d’hibernation (comme les forêts), pollution de l’eau et traversée périlleuse des routes, ces sympathiques bestioles sont devenues de plus en plus rares en France. Aujourd’hui, notre invité Eric Beaugendre, Animateur nature à la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire est venu nous présenter l’opération nationale Fréquence grenouille qui aura lieu du 1er mars au 31 mai, mais aussi nous parler de la vie discrète de ces animaux, si particuliers »