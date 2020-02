Les avantages de l'achat en vrac

"DEMAIN JE M'Y METS", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION COMMUNE PLANÈTE - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir dès ce vendredi 10 janvier 2020.

> En savoir plus

produits en vrac, Des freins à lever

Pour en finir avec les emballages et adopter l’achat de produits en vrac, il y a beaucoup de freins à lever. Au sujet de la vente en vrac, j’entends parfois dire : "Je n’ai pas le temps" ou "Je ne sais pas comment m’y prendre", ou encore "J’ai l’impression que c’est compliqué, que ça va bousculer mon quotidien"...

En France pourtant, ce mode de consommation a déjà séduit plus d’un consommateur sur trois, les moins de 35 ans en tête ! Quand on achète en vrac, on est parfois un peu plus chargé, mais c’est surtout pour la planète que c’est plus léger, avec tous ses déchets évités, plusieurs centaines de kilos par an et par personne, qui représentent jusqu’à 50% en volume des déchets ménagers.



3 avantages de l'achat en vrac

La guerre aux emballages est déclarée. Et comme Béa Johnson, figure de proue du zéro déchet, j’ai fait mien le mantra "le meilleur déchet, c’est celui qui n’existe pas". Le bras armé du zéro déchet, c’est l’achat en vrac.

- D’abord pour sa dimension écologique ; ni déchet ni gaspillage alimentaire, en achetant juste ce dont on a besoin ;

- Ensuite la santé car on y trouve plutôt des produits bruts, peu ou pas transformés : l’occasion de mieux les sélectionner et de les cuisiner maison ;

- Et enfin, le portefeuille : on n’achète que le produit, pas son emballage ni son marketing. À produit comparable, le vrac est souvent moins cher de 5 à 40 %, que la version emballée.



encadrer la vente en vrac

Beaucoup de consommateurs se demandent si la vente en vrac ne comporte pas des soucis d’hygiène. Sur ce point, il faut rappeler que les produits en vrac sont soumis aux mêmes règles que les produits emballés ; ils sont donc aussi hygiéniques et doivent indiquer les mêmes mentions obligatoires comme l’origine ou les allergènes.

Dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, nos députés sont allés encore plus loin en donnant une définition légale inédite de la vente en vrac, qui spécifie entre autres, que tous les produits doivent pouvoir être vendus en vrac. Sky is the limit !



Demain, je m'y mets !

Alors pour nous y mettre dès demain, quelques actions simples :

- Repérez les magasins qui proposent du vrac autour de votre domicile et lancez-vous !

- Équipez-vous en ayant toujours sur vous quelques sacs en tissu, un sac à pain et un tote bag pour pouvoir refuser l’emballage proposé, avec sourire et fierté !

Le vrac et moi ça fait bientôt deux ans et je ne suis pas encore prête à poser en photo avec mon bocal 1L de déchets ménagers annuel. Mais je descends déjà mes poubelles moins d’une fois par semaine ! Et ça, c’est bon pour la paix des ménages et pour la planète. Alors oui, la vie sans plastique c’est fantastique et bien sûr c’est écologique !