Les bases de l'urbanisme avec Audrey Hurel

L'urbanisme, cette profession obscure, un poil nébulaire, et transversale est assez difficile à cerner. Alors pour en apprendre les bases et decouvrir ce métier essentiel du bâti nous avons inviter Audrey Hurel. Elle est l'urbaniste référente du Conseil de l'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement et nous livre le quotidien de son métier.