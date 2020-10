Aujourd'hui focus sur les chantiers d'automne mis en place par les Conservatoires d'Espaces Naturels.

Une 19ème édition qui a commencée le 22 septembre pour se terminer le 20 décembre en France métropoliataine ainsi qu'à La Réunion et en Nouvelle Calédonie.

Ces chantiers visent à prendre soin de la nature avec la mise en place d'opérations comme le rammassage de déchets ou un débroussaillement.

En Indre et Loire 2 dates sont à retenir:

le 07 novembre à Beaumont en Véron et à Chinon pour une balade éco-citoyenne et le 21 novembre à Bléré.

Pour en parler nous recevons Manuella Vérité: animatrice nature au sein du Conservatoire d'Espaces Naturels Centre Val de Loire.

cen-centrevaldeloire.org