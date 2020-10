Cette semaine focus sur un mamifère volant: la chauve-souris. Pour en parler nous recevons une passionnée: Natacha Griffaut, aniamtrice nature à la LPO Touraine et chargée d'études sur les chiroptères.

Les chauves-souris sont les seuls mammifères à pouvoir vraiment voler.

Ce sont des animaux inoffensifs. Les chauves-souris jouent même un rôle très important dans l’équilibre écologique. En effet, environ 70 % des chauves-souris du monde sont insectivores. D’autres espèces ont un rôle de pollinisateurs alors que certaines sont frugivores et vont disperser des semences un peu partout à travers différents écosystèmes.

Elles ont une longévité exceptionnelle compte tenu de leur petite taille. Certaines peuvent vivre plus de 30 ans, comme la petite chauve-souris brune qui peut vivre jusqu’à 39 ans!

