Les Cognaçaises et la représentation féminine dans la ville

Cognac est forte de femmes qui ont leur destin directement lié à la ville…

Comme François 1er ou Jean Monnet sont associés à la sous-préfecture de l’ouest-Charente, Marguerite d’Angoulême ou Maryse Bastié le sont tout autant. La ville de Cognac a pu bénéficier de parcours, de personnalités de femmes marquantes à une époque ou dans un domaine en particulier… Avec Vincent Bretagnolle, responsable du service Ville d’Art et d’Histoire à Cognac, nous reviendrons sur certains parcours et sur la façon dont les femmes sont présentes et représentées dans la commune…