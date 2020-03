Les cosmétiques d'Ambre !

Ambre Nguyen Pernin, réside près de La Rochelle, où elle transformei les plantes en produits cosmétiques ou tisanes dans son laboratoire.

En tant que transformatrice, Ambre propose des tisanes & cosmétiques bio, végétales et fait main sous la marque Mademoiselle Botanique (https://www.mademoisellebotanique.fr/).

Elle est passionnée par les plantes et leurs vertus. Depuis 2018, Ambre a transformé sa passion en projet entrepreneurial et vend à travers la France ses produits de grande qualité.