Les dons précieux de la nature à l'Homme

Sortie d'un nouveau livre de Jean-Marie Pelt : les dons précieux de la nature. Ce livre est prétexte à une discussion autour des différents sujets abordés au cours des chapitres du livre.





Dans ce nouveau numéro, Jean-Marie Pelt aborde à la fois la forme de son nouveau livre, en expliquant comment un livre doit être fait, selon lui, et le fond en abordant plusieurs sujets tel que l'astronomie ou le système solaire, toujours de manière passionnée et passionnante.



Il évoque également les dons de la nature à l'espèce humaine, sa vision de la retraite ou encore la possibilité de résoudre certains problèmes écologiques.





En partenariat avec le Centre Jean Marie Pelt de Rodemanck https://www.centrejeanmariepelt.com/

Remerciement à Franck Steffan, co-auteur et collaborateur de Jean Marie Pelt http://haria.fr/