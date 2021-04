Les entrepreneurs déterminés de la Nièvre

Pour cette 4ème émission de Parlons Territoire avec, le Crédit agricole Centre Loire, s'intéresse aux entrepreneurs déterminés de la Nièvre. Malgré la situation sanitaire qui dure depuis plus d'un an et les conséquences économiques que l'on connaît, les hommes et les femmes de notre territoire font preuve de résilience et détermination pour créer ou développer leurs entreprises. Des réflexions individuelles et collectives sont à l’origine de ces dynamiques. Des dynamiques avec en fil d'Ariane : entreprendre malgré les obstacles ! Retrouvez quatre témoignages teintés de motivation et de persévérance : des valeurs essentielles pour contribuer au maintien du développement de notre territoire.