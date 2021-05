Envie d'aventure, de découvertes et de nature?

Cette semaine nous vous proposons d'en savoir plus sur les Espèces Game.

Il s'agit d'une chasse au trésor grandeur nature initiée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre Val de Loire.

Venez participez à l'Espèces Game et chercher les trésors qui vous attendent en visitant 30 des plus beaux sites préservés par les Conservatoires d'espaces naturels Centre Val de Loire et de Loir et Cher.

En tout ce sont 5 sites en Indre et Loire et 6 sites dans le 41 à découvrir.

Pour nous présenter ce jeu très familial nous recevons Manuella Vérité, animatrice nature au Conservatoire d'espaces naturels Centre Val de Loire.

cen-centrevaldeloire.org