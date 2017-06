Les glaces sont notre mémoire

Jérôme Chappellaz, Directeur de Recherche au CNRS, coordonne Ice Memory, un projet de prélèvements de carottes glaciaires sur les principaux glaciers du monde. Il arrive de Bolivie où son équipe a prélevé deux carottes glaciaire (à 6300 mètres d’altitude) afin de les stocker bientôt sur le continent Antarctique. Les générations futures de chercheurs auront alors, conservée et à portée de main, matière à études sur l’histoire et le devenir de la planète… La glace est, en effet, une mémoire phénoménale de l’histoire de la planète et de l’humanité qu’il nous faut absolument mettre à l’abri.