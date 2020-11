Les grandes aigrettes

Tous les vendredis à 07h01

Nature Nièvre - Ça se passe à côté de chez nous En écho à nos rêves profonds, l'animal éveille nos émotions. Une rencontre avec une biche et son faon s'inscrit dans la mémoire à jamais. Alors on devient disponible pour recevoir les cadeaux de la nature, contempler la vie sauvage et élargir la nôtre. On s'éprend de la subtile beauté d'un tout petit oiseau, de l'œil de velours d'un écureuil ou de l'ombre d'un rapace. Les escargots ont des dents plein la langue, les faucons crécerelles font le saint esprit et certains papillons aspergent leur bien-aimée d'écailles aphrodisiaques... La nature est un livre d'histoires extraordinaires à portée de tous. L'aventure commence à notre porte. Il suffit d'ouvrir l'œil et les oreilles. Toutes les espèces sont intéressantes, même celles que l'imaginaire collectif juge repoussantes, les araignées ou les serpents par exemple. Apprendre à voir toute la faune sauvage, c'est apprendre à l'aimer et à la protéger. C'est aussi retrouver le lien vital avec la nature, l'essence même de notre être. Au fil de ses chroniques, Danièle Boone, journaliste et écrivaine, spécialisée en Nature et écologie, auteurs de nombreux ouvrages sur la faune sauvage et la biodivesirté, partage ses rencontres émerveillées et nous fait découvrir la vie et les mœurs des petites et grandes bêtes de notre beau département pour mieux les connaître et nous donner envie de les protéger vite, car il y a urgence. N'hésitez pas à contacter Danièle Boone : NatureNièvre@daniele-boone.com