Les Habilles ou l'habitat partagé participatif

Notre aménagement intérieur, ce que nous voyons par nos fenêtres, avoir ou non un jardin, être au bord d'une route, les échanges avec nos voisins, tout cela s'est révélé un facteur important de notre bien être. Depuis plusieurs années, certains ont choisi de partager leur logement, de concevoir un habitat partagé ou de mettre en commun des parties de leur habitat. Nous recevons Louis-Marie Saglio, membre très actif de l'association " les habiles " habitat isérois libre et solidaire, qui valorise l'habitat partagé ou habitat participatif. Une manière radicale de changer de mode de vie et peut être de commencer le monde d'après ?