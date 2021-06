Les insectes et l'actualité estivale du CEN Centre Val de Loire

Cette semaine nous allons vous parler des insectes ainsi que des sorties nature proposées cet été par le Conservatoire d'Espaces Naturels Centre Val de Loire.

Pour nous en parler nous recevons Manuella Vérité, animatrice nature au sein du Conservatoire d'Espaces Naturels Centre Val de Loire pour l'Indre et Loire et le Loir et Cher.

Parmi les sorties citons celle du 10 juillet à la Chapelle aux Naux: " A la rencontre des bestioles à 6 pattes ou plus!'

Ou celle du 5 août dans les puys du chinonais: " Mais quel est cet insecte?"

A noter également la sortie nocturne du 07 août: " Des papillons et des étoiles " à Savigny en Véron.



www.cen-centrevaldeloire.org