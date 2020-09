En février 2015, le collectif Morvanlaine est né. Tout est parti de la volonté de quelques amies bourguignonnes et feutrières. C'est MeG leur professeur de feutre qui a eu cette idée, reprise en cœur par tout le groupe. Quoi de plus sympa que de décider de se retrouver une fois par mois pour feutrer ensemble et échanger idées et découvertes sur la laine? Rapidement les choses évoluent, à tel point que le temps manque parfois pour feutrer. En effet, le collectif décide d'aller plus loin dans l'échange. Tout d'abord, il ne s'agit plus seulement de feutre, mais de toutes les activités qui ont un rapport avec la laine. Ensuite il semble important de faire connaître au grand public les qualités de la laine française. Savez-vous que la plus grande partie de la laine vendue dans les boutiques n'est pas de la laine? Il arrive même parfois que le fil soit fabriqué par des laboratoires ayant à leur actif, entre autre, des médicaments ou des pesticides. Quand, par hasard, il s'agit de laine, elle vient en majeure partie de Nouvelle Zélande ou d'Australie. Drôle d'idée, quand on sait que la laine des éleveurs français part en Chine pour se faire laver. Oui, oui, avec les crottes et tout et tout, dans un grand container...Imaginons quand elle arrive là-bas, la macération....Pas étonnant qu'on dise aux éleveurs que leur laine ne vaut rien. Mais pourquoi l'éleveur trierait puisque sa laine est très mal rémunérée ? C'est le chien qui se mord la queue... Alors voilà Morvanlaine a décidé de faire la promo de la laine française en Bourgogne. Nous sommes loin d' être pionniers parce qu'il est vrai que des initiatives de ce genre voient le jour un peu partout en France et c'est tant mieux. De là à dire que nous allons recréer une filière laine, c'est un peu tôt, mais l"idée est sur le fil rouge (de laine bien sur!). En attendant Morvanlaine expose sur les marchés et foires aux moutons locales. Désormais Morvanlaine ouvre régulièrement ses jardins. Et puisque RCF nous propose une chronique régulière, alors nous allons parler laine et textile une fois par mois. Ceci pour que vous fassiez des découvertes de savoir faire, mais aussi, que vous soyez plus informés sur une filière qui pose véritablement un problème d'environnement et comment nous pouvons y remédier. Notre mail pour vos questions : morvanlaine@googlegroups.com La musique de fin de l'émission c'est Sêm Lazik cf https://www.facebook.com/semlazikorchestra Et le générique est chanté par Nathalie Pinault accompagnée par Philippe Rollin