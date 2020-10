Les Journées nationales de l'architecture à Angoulême

Visites, rencontres, promenade, atelier pour approcher et comprendre l’architecture contemporaine…

Une fois de plus, le Service Pays d’Art et d’histoire de Grand Angoulême a pensé et conçu un programme pour accompagner les Journées nationales de l’architecture. La 5ème édition se tient ce week-end… Et elle peut vous permettre de découvrir autrement des sites, des bâtiments, des paysages, des espaces d’Angoulême…

Laetitia Copin-Merlet, responsable du service Pays d'art et d'histoire de GrandAngoulême et animatrice de l'architecture et du patrimoine