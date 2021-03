Les micro pousses de Wendy 2

Les micro-pousses se dégustent toujours crues. Coupez-les avec des ciseaux ou un couteau bien aiguisé. Résistez à la tentation de les arracher à la main, car les racines et le terreau risquent d'accompagner la pousse et ils n'ont pas vraiment bon goût...

Si vous voulez conserver à vos micro-pousses tout leur arôme et leur fraîcheur, récoltez-les à la dernière minute avant de les servir.