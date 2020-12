Les Orangeries

Ce bel arbuste qui sent si bon, Louis XIV s’y intéresse et être remarqué par le soleil ça change tout. La mort de Mazarin libère le roi et lui permet d’envisager de briller comme il l’entend, surtout après avoir été humilié par la magnificence de son ministre Fouquet à Vaux -le-Vicomte, et les fruits en or, les hespérides, lui offraient tous les signes du pouvoir : leur brillance et leur rareté, leur fragrance et leur délicatesse, tout y concourait. En 1662 « Monsieur le jardinier » André le Notre est chargé des jardins de Versailles et Louis le Vau doit immédiatement se charger de l’orangerie.