Les paysans se meurent!

Dans le contexte de la réforme de la PAC qui fait la part belle aux grandes surfaces agricoles (pilier1) en négligeant le développement de la ruralité (pilier2), Matthieu et Pierre YON, maraicher et éleveur de bovins dans la Drôme, expriment leurs inquiètudes et leur tristesse face à la disparition probable de l' agriculture paysanne face à l'avancée de l'industrie même dans les champs! Aidons-les, pour garder l'espérance, ne soyons pas dupes pensons à François lorsqu'il évoque "notre maison commune" dans son encyclique "Laudato si" . Réveillons-nous