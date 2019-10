Les peintures murales dans les églises du Confolentais et au-delà

Certaines sont encore existantes et visibles, d’autres ont complètement disparu ou sont simplement recouvertes…

Les églises du Confolentais et plus largement de Charente-limousine témoignent de l’art des peintures murales et de son évolution au cours des siècles. Au-delà de l’architecture, des vitraux, du mobilier, ces peintures représentent aussi évidemment des éléments plein de sens pour les églises…

Céline Deveza, animatrice Pays d’Art et d’Histoire pour le Confolentais, nous accompagne pour découvrir ces peintures murales.