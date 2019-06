Les Plantes de la Sévaudière

Cette semaine rencontre avec Bénédicte Chaleroux, elle est passionnée de plantes aromatiques et médicinales.

Elle cultive en pleine nature ses plantes à la ferme de la Paternelle à Mettray et ellle propose une gamme de plantes sous forme de tisanes, sirops et assaisonnements.

Après s'être installée en 2015 à Esvres sur Indre, elle est depuis février 2018 à Mettray.



Ferme de la Paternelle

10 rue du petit bois

37390 Mettray

Tel : 06 12 11 32 72