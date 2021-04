Les rêves d'enfants et les entreprises

Je crois que parmi les certitudes du monde de demain, il y a le fait que les hommes et les femmes ne cesseront jamais ni de rêver, ni d'entreprendre.

Je me souviens que quand moi j'étais à l'école dans les années 80, on rêvait d'aller sur mars quand on serait grand, on pensait que pour l'an 2000, toutes les voitures seraient volantes, qu'on habiterait dans des bulles merveilleuses sous la mer ou encore qu'on ferait l'école à distance grâce à des ordinateurs... Bon, le dernier « rêve » s'est réalisé tant bien que mal, pas tout à fait dans les conditions qu'on imaginait et surtout, ce n'est pas du tout aussi génial que ce qu'on croyait. Quant au reste, la réalité nous a rattrapé, et on sait désormais qu'il faut arrêter de croire à l'énergie infinie ou de penser à aller coloniser chaque espace que l'être humain n'a pas encore saccagé.

Pourtant, si ces rêves n'ont pas abouti, ils ont porté des hommes et des femmes qui ont créé et inventé, qui ont entrepris. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un monde où internet est une réalité banale, réalité qui était inconcevable quand moi je jouais aux billes.

Quand j'étais à l'école, le futur était désirable, presque merveilleux. Maintenant que nous avons bien saccagé le futur (et déjà une bonne partie du présent), les rêves des enfants dans les cours d'école sont moins optimistes. Je ne crois pas cependant que cela les empêchera d'entreprendre.



Cela nous dit, et c'est ma conviction, qu'il faut encourager la créativité, l'invention et l'initiative. Le monde de demain ne se fera pas sans les entreprises et notamment pas sans les grosses multinationales.

Derrière la question de l'entreprise, il y a surtout la question de l'accumulation du capital, la question du profit. Ce qui détruit l'humanité, c'est l'injustice, c'est la prédation sur les ressources, c'est l'absence de sens. On a parfois du mal à comprendre ce qui motive quelques personnes à accumuler autant de richesse sur la terre et si peu dans les cieux, tout cela pour finir en étant le plus riche du cimetière.

Est-ce qu'on peut rêver d'un monde de l'entreprise qui soit uniquement tourné vers l'émancipation, vers le bien commun ? C'était le rêve de l'économie d’État où tout appartient à tous. Mais sans cette liberté individuelle, sans la possibilité d'entreprendre, d'inventer, ce rêve là aussi tourne au désastre.

On pointe souvent du doigt les « multinationales » d'être responsables de la catastrophe climatique, de ne pas respecter les droits humains … C'est en partie vrai. Dans la complexité des conseils d'administration, des inconnus amoncellent des richesses inconcevables. C'est vrai qu'elles sont nombreuses les entreprises qui manipulent les rêves d'enfants par la publicité en leur faisant croire que le bonheur c'est d'avoir des voitures toujours plus grosses, des télés toujours plus grandes, des voyages toujours plus lointains et des activités toujours plus solitaires. Pour autant, ces fonctionnements n'existent que parce que les règles que nous avons fixées les autorisent. Ces grandes entreprises pointées du doigt comme le mal absolu, sont bien souvent le coupable un peu facile.

Peut-on imaginer un monde où l'entreprise serait exclusivement vertueuse en faisant confiance aux individus. C'est sans doute un peu le projet de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Pourtant, même dans l'ESS on connaît des grands groupes aux pratiques managériales détestables, écrasant tout autour de soi et agissant dans le secteur social uniquement parce que c'est un secteur qui rapporte comme un autre.

Ce n'est donc sans doute pas l'entreprise qu'il faut changer, c'est nous ! Ce sont les règles du jeu, c'est notre projet de société. Bref, c'est de la politique.