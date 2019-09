Une association portée par la richesse patrimoniale de sa commune…

Depuis 1997," les Secrets de Pranzac" s’attache à faire honneur à une concentration de sites et d’éléments remarquables de cette commune située à l’est d’Angoulême dans la vallée du Bandiat... entre vestiges d’un château, ancienne chapelle castrale, moulins, lavoirs entre autres. Les membres de cette association multiplient les projets pour mieux connaître ce patrimoine et surtout le mettre en valeur. L’association "Les secrets de Pranzac" réalise régulièrement des expositions, des publications, des animations et se lance aussi des restaurations.

Jean-Luc Abelard, le président de l’association