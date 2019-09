Les vagabonds de l'énergie fêtent leurs 10 ans

En 2009, l’idée est venue de deux étudiants à la recherche de nouveaux moyens de production d’énergie. Un premier voyage de Juin 2010 à Mai 2011 donne naissance à un mini documentaire. ce court documentaire s’appuie sur une enquête d’un an à travers une quinzaine de pays en Europe au Moyen Orient et en Inde. Il met en avant l’idée selon laquelle les choix énergétiques ne sont pas seulement techniques mais aussi culturels et sociaux.

Clément et François rencontrent Arnaud et Robin en 2013. Souhaitant reprendre et continuer le travail des deux fondateurs, ils entreprennent un tour du monde à travers 35 pays, pendant 18 mois, et ouvre une approche sociologique qui manquait au premier projet. Ils produisent alors 9 reportages sur différents projets d’énergie renouvelable dans lesquelles on retrouve une dimension d’implication des citoyens. François Glaizot revient sur ce voyage et nous présente le projet associatif des Vagabonds de l'énergie.